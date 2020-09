Die Konsolidierung hat die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining weiterhin fest im Griff. So weit so gut. Doch der bisherige Verlauf der Konsolidierung schürt Optimismus. Nicht nur die robuste Verfassung von Gold und Silber schürt diesen Optimismus, auch die charttechnische Verfassung der Aktie schlägt in diese Kerbe. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.08. hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...