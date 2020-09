Carnival hat in den vergangenen vier Wochen rund zwölf Prozent an Wert gewonnen, während der S&P 500 Index nur um 0,6 Prozent zulegte. Hoffnungen auf eine (kurzfristige) Impfstoff-Lösung gaben Rückenwind. In der aktuellen Woche ging es aufgrund widersprüchlicher Meldungen über den Zeitplan einer flächendeckenden Impfstoffverteilung nach unten. Auch heute sieht es zumindest im frühen US-Handel nach einem Minus aus. Dennoch: Carnival hat Comeback-Potenzial. Und kommende Woche gibt es noch einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...