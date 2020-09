Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 27. September 2020, 9.30 UhrEvangelischer GottesdienstWas trägt uns im Leben?Aus der Evangelischen Kirche in Teufen/Schweiz"Was trägt uns im Leben?" Diese Frage ist Thema des Gottesdienstesaus Teufen in der Schweiz.Es ist ein "Reformierter Dank-, Buss- und Bettags-Gottesdienst".Alljährlich ist er Tradition und eine Art zweiter Nationalfeiertag inder Schweiz. Aus diesem Anlass überträgt das ZDF den Gottesdienst.Pfarrerin ist Andrea Anker.Die Kirchengemeinde Teufen begeht den Eidgenössischen Dank-, Buss-und Bettag mit traditioneller Musik. Neben Appenzeller Zäuerlierklingt auch das Landsgemeindelied, das dankbar Gottes Gegenwartbesingt. Pfarrerin Andrea Anker predigt ausgehend vom Apostel Paulusdarüber, was Menschen trägt. Menschen trägt ihr Glaube an Gott.Paulus will den Menschen einen guten, einen heilen Weg zu sich selbstund zu Gott zeigen. Das Lied "Ode an Gott" von Johann HeinrichTobler gilt vielen als die Appenzeller Hymne. Von 1877 bis 1997 wurdees jährlich an der Ausserrhoder Landsgemeinde gesungen; nach ihrerAbschaffung erklingt das Lied weiterhin an vielen politischenVeranstaltungen, aber auch an Hochzeiten und Beerdigungen. So darf esauch im Bettags-Gottesdienst nicht fehlen. Daneben erklingen auchZäuerli, die Appenzeller Naturjodel. Es musizieren das BuebechörliStein, die Familienkapelle Tüüfner Gruess sowie Andrea Jäckle an derOrgel. Nach dem Gottesdienst gibt es bis 19.00 Uhr ein telefonischesGesprächsangebot der Gemeinde unter der Telefonnummer 0700 - 14 14 1010 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkostenabweichend.)Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sieim Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4710941