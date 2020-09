DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

OTI Greentech AG erzielt grundsätzliche Einigung zur Übernahme des Joint-Venture Partners KMI Cleaning Solutions, Inc.



18.09.2020 / 16:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR OTI Greentech AG erzielt grundsätzliche Einigung zur Übernahme des Joint-Venture Partners KMI Cleaning Solutions, Inc. Berlin, 18. September 2020 - Die OTI Greentech AG (WKN A2TSL2) hat eine grundsätzliche Einigung mit den Eigentümern ihres Joint-Venture Partners KMI Cleaning Solutions, Inc. (,KMI') zur vollständigen Übernahme der KMI erzielt (siehe auch Ad hoc vom 16.5.2019). OTI wird nun ein Term Sheet mit den genauen Konditionen zur Übernahme erstellen, wobei die Kaufpreiszahlung durch eine Bar-Komponente sowie in Aktien erfolgen soll. Vorgesehen ist, dass ein Teil des Kaufpreises in Aktien erst nach Erreichen von bestimmten Leistungsmerkmalen in 2023 zur Zahlung fällig wird. Ziel der OTI ist es, nach Abschluss der Due Dilligence die Akquisition noch im Jahr 2020 abzuschließen. KMI ist einer der größten Anbieter von chemischen Reinigungsmitteln und Ausrüstungen für den Tankwaschmarkt in den USA und in Kanada. Das kombinierte, profitable Umsatzvolumen beider Unternehmen wird für dieses Jahr mit ca. EUR 13,0 Millionen erwartet (2019 OTI Greentech AG: EUR. 4,6 Millionen). Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Mit der KMI Cleaning Solutions, Inc. besteht bereits seit Mai 2017 ein Joint-Venture im Rahmen einer Vertriebs- und Rahmenvereinbarung mit OTI Greentech AG. Beide Partner haben seit dieser Zeit erfolgreich zusammengearbeitet. John C. Kiasalus, Vorstand der OTI erläutert: 'Der Zusammenschluss von OTI's technischen Fähigkeiten mit der starken Marktpräsenz und Kundenbetreuung von KMI eröffnet uns hervorragende Möglichkeiten, OTI's Wettbewerbsposition in den USA zu stärken und KMI's Aktivitäten zu internationalisieren.' Kontakt:



OTI Greentech AG

Dr. John C. Kisalus

info@oti.ag

Tel. +49 30 220 136 900

Potsdamer Platz 1, 7.OG

10785 Berlin



edicto GmbH

Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop

sknop@edicto.de

Tel. +49 69 905505-51

Eschersheimer Landstr. 42-44

18.09.2020 CET/CEST

