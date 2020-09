Nikkei 225 Der Handel an der Börse in Tokyo war in dieser Woche geprägt von sehr niedrigen Umsätzen. Der Nikkei 225 geht dabei mit einem leichten Gewinn von 115 Zählern aus dem Markt und schließt bei 23.350 Punkten. SoftBank Group (WKN: 891624) Als einer der Highflyer am japanischen Aktienmarkt gewann die Aktie der SoftBank Group in dieser Woche gut 14%. Die Ankündigung der SoftBank Group, den weltweit führenden Chipdesinger ARM für 40 Milliarden US-Dollar an Nividia (WKN: 918422) zu verkaufen, ...

