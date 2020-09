Die Wall Street kommt am Freitag kaum vom Fleck, doch nicht alle Aktien dämmern vor sich hin. Im Technologiesektor finden sich einige Werte, die auch zum Wochenabschluss hellwach sind.Der Nasdaq 100 Index, in dem die größten US-Technologieunternehmen vertreten sind, tendiert am Freitag praktisch unverändert bei 11.090 Zählern. In der laufenden Handelswoche bemühte sich der Index um eine Erholung, nachdem er in der ab dem 2. September erfolgten Korrektur 11 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Allein, ...

