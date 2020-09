Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

US6655311099 Northern Oil and Gas Inc. 18.09.2020 US6655313079 Northern Oil and Gas Inc. 21.09.2020 Tausch 10:1 7826

CA0496AP1036 Aton Resources Inc. 18.09.2020 CA0496AP2026 Aton Resources Inc. 21.09.2020 Tausch 10:1 7881

