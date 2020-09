Wien (www.fondscheck.de) - Erst zu Monatsbeginn hatte die französische Asset-Management-Gruppe La Française für ihre Immobiliensparte einen neuen Chef ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Nur wenige Wochen später hätten die Franzosen ihr Immobilienteam neu aufgestellt und die Marke neu strukturiert. Künftig würden alle Immobilienaktivitäten unter der einen Marke La Française Real Estate Managers angeboten. Diese ersetze in Großbritannien und in Deutschland La Française Real Estate Partners International. Darüber hinaus seien zwei Unterbereiche geschaffen worden, die nebeneinander operieren würden. ...

