STUTTGART (IT-Times) - Die Daimler AG hat mit ihrer Tochtergesellschaft Daimler Buses einen weiteren Auftrag im Bereich Elektromobilität für Mercedes-Benz eCitaro Elektrobusse in Deutschland an Land gezogen. Die Daimler AG und die Tochtergesellschaft Mercedes-Benz AG liefern an den Darmstädter Mobilitätsdienstleister...

Den vollständigen Artikel lesen ...