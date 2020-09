Das mögliche Interesse eines Finanzinvestors an einer Übernahme von Covestro hat die Aktie des Kunststoff-Konzerns nach oben getrieben. Nach einem Bericht der Finanz-Nachrichtenagentur Bloomberg lotet die US-Beteiligungsgesellschaft Apollo einen Kauf des Dax-Unternehmens aus und ist dazu in den vergangenen Wochen an Covestro herangetreten.

