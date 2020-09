DGAP-Ad-hoc: Dynastar AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Dynastar AG: Reverse Takeover der Couno Resources S.A. abgeschlossen



18.09.2020

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Dynastar AG: Reverse Takeover der Couno Resources S.A. abgeschlossen Namensänderung in SunMirror AG vollzogen / Bar- und Sachkapitalerhöhung auf CHF 2 Millionen im Handelsregister eingetragen - Alle gefassten Beschlüsse der Generalversammlung vom 31.08.2020 im Handelsregister eingetragen - SunMirror ist nun Alleinaktionär der Couno Resources S.A. Zug - 18. September 2020. Bei der Dynastar AG ("Dynastar"; ISIN: CH0396131929) sind die von der Generalversammlung am 31. August 2020 gefassten Beschlüsse zur künftigen Ausrichtung der Gesellschaft ins Handelsregister eingetragen worden. Ab sofort firmiert Dynastar unter dem Namen SunMirror AG ("SunMirror"). Im Rahmen der beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage wurden im Zuge der Barkapitalerhöhung 500.000 Aktien von bestehenden strategischen Investoren zu einem Preis von jeweils CHF 1,00 je Aktie gezeichnet. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung wurde das Bergbau- und Explorationsunternehmen Couno Resources S.A. ("Couno") in die SunMirror AG eingebracht. Im Gegenzug erhielten die bisherigen Aktionäre der Couno Aktien der SunMirror. Damit ist die SunMirror nunmehr alleinige Aktionärin der Couno. Das Grundkapital der SunMirror hat sich nach Bar- und Sachkapitalerhöhung insgesamt auf CHF 2.000.000 von zuvor CHF 325.000 erhöht, eingeteilt in 2.000.000 Aktien, zu einem Preis von jeweils CHF 1,00. Das Unternehmen hat gleichzeitig mit der Kapitalerhöhung seinen Geschäftssitz nach Zug verlegt. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Dr. Heinz Rudolf Kubli, Verwaltungsrat der SunMirror AG: 'Wir freuen uns sehr über die Einbringung von Couno in die SunMirror AG. SunMirror ist nunmehr ein auf Rohstoffe wie Gold, Lithium, Nickel und Eisenerz spezialisiertes Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Schürf- und Bergbaurechten für mehrere Projekte in Australien. SunMirror erwartet, dass die globale Nachfrage nach Rohstoffen in den kommenden Jahrzehnten getrieben sein wird durch eine zunehmende industrielle Nachfrage aus Schwellen- und Industrieländern. Zudem werden neue Technologien, wie beispielsweise im Bereich der Elektromobilität, eine zusätzliche Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen auslösen. Mit der nun erfolgten Ausrichtung hat sich SunMirror positioniert, um von dem erwarteten Wachstum der kommenden Jahre profitieren zu können.'

