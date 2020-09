DJ Aktien Schweiz mit leichten Gewinnen zum Wochenschluss

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt nach den leichten Verlusten am Vortag den Handel am Freitag beendet. Gekennzeichnet war das Geschäft vom "Hexensabbat", dem großen Verfall an den Options- und Terminbörsen, bei dem es gewöhnlich etwas volatiler zugeht. Zudem rückte die Corona-Pandemie mit steigenden Fallzahlen wieder in den Fokus. Meldungen zufolge könnte es in Großbritannien zu einem zweiten Lockdown kommen.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.539 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 127,65 (zuvor: 46,3) Millionen Aktien.

Begehrt bei den Anlegern waren vor allem Pharmawerte, die den SMI nach oben zogen. Roche gewannen 1,8 Prozent und standen damit auf dem Spitzenplatz. Der Konzern hatte mitgeteilt, einen neuen Test zur Messung von Coronavirus-Antikörpern auf den Märkt zu bringen. Zudem hat die US-Tochter Genentech in einer Phase-3-Studie mit ihrem Arthritis-Medikament Actemra ihren primären Endpunkt erreicht. Novartis rückten um 0,8 Prozent vor. Auch Lonza (plus 1,6 Prozent) und Sika (plus 0,4 Prozent) waren Kaufkandidaten.

Auf der Verkaufsliste standen indessen Adecco (minus 1,3 Prozent). Für die Aktie des Personaldienstleister war dies der letzte Handelstag im SMI. Am Montag verlässt der Wert den Index und wird durch das Privat-Equity-Unternehmen Partners Group (minus 0,3 Prozent) ersetzt. Deutliche Abschläge verbuchten Richemont, hier ging es um 2,0 Prozent abwärts. Sehr schwach zeigten sich zudem Finanzwerte: Credit Suisse gaben 2,4 Prozent nach, UBS verloren 1,5 Prozent.

