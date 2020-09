Yizhen Zhu legt sein Amt als Vorstandschef von KHD Humboldt Wedag International am 30. September nieder. Der bisherige CEO führt dafür persönliche Gründe an. Neuer Vorstandschef wird Jianlong Shen. Er tritt seinen Posten am 1. Oktober an. Sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...