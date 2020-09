Die Investment- und Researchprozesse des Vermögensverwalters sind klar strukturiert. Zudem liefert der JPM Global Income Fund gute Performance-Ergebnisse - diese und weitere News im Überblick.AAA-Rating für JPM Multi Asset-StrategienJ.P. Morgan Asset Management kann sich über ein hervorragendes Rating freuen. Das Berliner Analysehaus Scope hat mitgeteilt, ein AAA-Rating für die Multi Asset Income-Strategie des Vermögensverwalters vergeben zu haben. Der Grund für die hohe Bewertung sei unter anderem der exzellente Investment- und Researchprozess. Scope ist zudem der Meinung, dass die Investment- und Entscheidungsprozesse der am Management der Income-Strategien beteiligten Teams klar strukturiert und voneinander abgegrenzt sind. "Der sehr strukturierte Informationsaustausch im Rahmen der Asset Allokation und die sehr gute personelle Aufstellung des Strategy-Teams überzeugen, denn sie stellen sicher, dass potenzielle Makrorisiken frühzeitig erkannt werden und das Portfoliomanagement die Allokation bei Bedarf anpassen kann", so die Ratingagentur. Die Wertentwicklung des JPM Global Income Fund (ISIN: LU0404220724) liege im Zehn-Jahreszeitraum mit 4,3 Prozent p.a. über dem Durchschnittswert der Vergleichsgruppe "Mischfonds Global Ausgewogen" (3,4 Prozent p.a.). Allerdings liege das Fondsrisiko, gemessen an der Volatilität und dem maximalen Verlust über drei Jahre, leicht über der Peergroup.

