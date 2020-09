Die Börse bleibt bei Grenke in Habachtstellung und die Aktie somit anfällig für - empfindliche - Rückschläge. Freunde der Schwarmintelligenz könnten nun unken, dass dann wohl doch etwas dran sei an den Vorwürfen des bekannten Leerverkäufers (Shortsellers) Fraser Perring und dem Bericht seines Research-Dienstes Viceroy. Das Unternehmen geht in die Gegenoffensive. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...