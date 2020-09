Die Coronapandemie kennt viele Verlierer an der Börse, hat aber auch Gewinner hervorgebracht. Abseits der "üblichen Verdächtigen" findet sich hier eine Aktie, die selbst im aktuellen Marktumfeld stark performt und die am Freitag ein weiteres Allzeithoch markiert - und das lässt für die US-Konjunktur nichts Gutes erahnen.Dollar General hat 2020 bereits um 30 Prozent zugelegt, verteuert sich am Freitag um weitere rund 2 Prozent auf 207 Dollar und notiert damit auf dem höchsten Stand aller Zeiten. ...

