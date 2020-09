Selbst das schwache Marktumfeld kann die Euphorie für Tech-IPOs nicht bremsen. Am Freitag feierte der Games-Spezialist Unity Software an der Wall Street sein Debüt und die Aktie schoss zeitweise um 50 Prozent in die Höhe.Die Aktie von Unity Software schloss an ihrem ersten Handelstag bei 68,88 Dollar und damit 32 Prozent über dem Ausgabepreis. Im Tagesverlauf war das Papier bis auf 76,79 Dollar in die Höhe gelaufen, bevor nervöse Anleger in einem schwachen Marktumfeld begannen, Gewinne vom Tisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...