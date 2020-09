Beide Unternehmen bringen cloudbasierte mobile Technologien zusammen, um die Identifizierung, das Screening und die Zuordnung von Patienten zu präzisionsbasierten klinischen Studien im Bereich der Onkologie zu verbessern

RALEIGH, North Carolina, und COLUMBUS, Ohio (USA), Sept. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) und Deep Lens, Inc. haben heute eine neue strategische Beziehung bekanntgegeben, um den Patientenzugang und die Rekrutierung für klinische Studien im Bereich der Onkologie zu beschleunigen. Die Geschäftsbeziehung bringt erstklassige Technologien zusammen, die die Identifizierung, das Screening und die Zuordnung von Krebspatienten zu präzisionsbasierten klinischen Studien im Bereich der Onkologie auf globaler Basis verbessern. Die kombinierte Lösung wird auf Microsoft Azure bereitgestellt.



Die preisgekrönte Patienten-Screening-Plattform VIPERTM von Deep Lens ist eine bahnbrechende Technologie, die von Krebszentren, integrierten Versorgungsnetzwerken und Onkologienetzwerken der städtischen Krankenhäuser eingesetzt wird, um Onkologiepatienten zu identifizieren und ihnen die Möglichkeit der Teilnahme an lebensrettenden klinischen Studien zu ermöglichen. Diese Patienten wären sonst durch das Raster gefallen und hätten die Möglichkeit einer Teilnahme verpasst. Das differenzierte Technologie- und Servicemodell ermöglicht es Deep Lens, seine Software weltweit kostenlos in Krebszentren und Prüfzentrumsnetzwerken einzusetzen, um den Patienten einen besseren Zugang zu den Therapien zu ermöglichen, die sie benötigen und verdienen - und gleichzeitig einen erheblichen Mehrwert zu bieten, indem die Zeitpläne für Studien beschleunigt werden und bahnbrechende Therapien früher auf den Markt gebracht werden können.

"Mehr als 14.000 Studien im Bereich der Onkologie rekrutieren derzeit Patienten, aber Schätzungen zufolge nehmen nur drei bis fünf Prozent der in Frage kommenden Patienten tatsächlich teil", so Kent Thoelke, Chief Scientific Officer bei PRA Health Sciences. "Die Herausforderungen bei der Rekrutierung für klinische Studien sind vielfältig und die Sponsoren konnten bisher nicht feststellen, wo sich bestimmte Patienten befinden, um ihnen die Teilnahme an der richtigen Studie für sie zu ermöglichen - das wird sich nun ändern. Mithilfe der VIPER-Technologie von Deep Lens wird der Prozess der Patientenidentifizierung optimiert, indem Daten in elektronischen Patientenakten, Pathologiesystemen und Genomprofilen sofort analysiert werden, um die Zuordnung von Krebspatienten zu geeigneten klinischen Studien zu ermöglichen."

Die gemeinsamen Bemühungen von PRA und Deep Lens bringen einen entscheidenden Fortschritt bei der Identifizierung geeigneter Patienten für klinische Studien. So kann durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen über die VIPER-Plattform für teilnahmeberechtigte Patienten effizienter die für sie richtige klinische Studien gefunden werden.

So funktioniert die VIPER-Integration

VIPER ermöglicht es Krebsbehandlungsteams, Sponsoren klinischer Studien und Studienkoordinatoren, Patienten basierend auf dem genetischen Profil ihrer Krebserkrankungen sofort und automatisch den besten Präzisionstherapien und klinischen Studien im Bereich der Onkologie zuzuordnen.

VIPER ist ein HIPAA-konformer öffentlicher Cloud-Dienst, der an teilnehmenden Standorten "hinter der Firewall" auf Daten zugreift und zum Zeitpunkt der Diagnose automatisch Daten aus Pathologiesystemen sowie aus elektronischen Krankenakten und Gentestergebnissen von weltweit führenden Gentestlabors sammelt. VIPER fungiert als KI-gesteuerte Screening-Plattform für Forschungskoordinatoren und Behandlungsteams, während die anonymisierten Daten den Sponsoren helfen, zu identifizieren, wo im Prozess Patienten identifiziert werden, wo sie möglicherweise ausgeschlossen werden und warum sie sich möglicherweise nach erfolgter Qualifikation für oder gegen die Teilnahme an einer klinischen Studie entschieden haben. Derzeit gibt es keine Workflow-Lösung auf dem Markt, die detaillierte Daten zu Patienten im Verlauf ihrer Behandlung erfasst.

Sobald die Patienten sich für Studien qualifiziert haben, verweist das VIPER-System diese Patienten auf die branchenführende Mobile Health Platform von PRA, die ebenfalls auf Azure bereitgestellt wird, um Anbietern weltweit eine umfassende patientenorientierte Screening- und Studienmanagementerfahrung zu bieten.

Die Kombination aus der für VIPER eingesetzten KI-Lösung, dem Workflow-Design, der Kommunikationsoptimierung und den Forschungskoordinierungsdiensten bietet Sponsoren und Prüfzentren die beste Gelegenheit, zur richtigen Zeit die richtige Studie für den richtigen Patienten zu finden - so wird personalisierte Medizin realisiert.

"Dies wird die Krebsforschung erheblich beschleunigen und es den Onkologienetzwerken der städtischen Krankenhäuser ermöglichen, mit ihren viel größeren Konkurrenten in akademischen medizinischen Zentren und allgemeinen Krebszentren zu konkurrieren", so Thoelke. "Mit Microsoft Azure hinter PRA und Deep Lens glauben wir, dass diese Beziehung ein bahnbrechendes Modell in der Krebsforschung schaffen könnte, nicht nur für das Patienten-Screening, sondern auch für die Entwicklung von Just-in-Time-Netzwerken und anderen neuen Geschäftsmodellen."

"Deep Lens ist mit der einzigartigen Cloud-Technologie und einem Geschäftsmodell, das Risiken aus seiner Bereitstellung beseitigt, dramatisch gewachsen. Wir teilen die Vision von PRA in Bezug auf das Potenzial, eine wirklich einzigartige Lösung auf den Markt zu bringen", so Simon Arkell, Mitbegründer und President von Deep Lens. "Mit einem globalen, branchenführenden Partner wie PRA, der mit Microsoft zusammenarbeitet, erwarten wir eine exponentielle Vergrößerung unserer globalen Präsenz und eine dramatische Steigerung der Erfolgsraten in der Onkologieforschung. Auf diese Weise erhalten die Sponsoren der Studie einen vollständigen Einblick in den Patienten-Screening-Prozess, so dass sie ihre Behandlungen viel schneller auf den Markt bringen können. Gemeinsam werden wir unsere Mission fortsetzen, die richtigen Patienten für die richtigen Studien zur richtigen Zeit zu finden."

Über PRA Health Sciences

PRA Health Sciences ist am Umsatz gemessen eines der führenden weltweit tätigen Auftragsforschungsinstitute, das der Biotechnologie- und Pharmabranche ausgelagerte klinische Entwicklungsdienstleistungen- und Datenlösungen anbietet. Die globale klinische Entwicklungsplattform von PRA verfügt über mehr als 75 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika, Südafrika, Australien und dem Nahen Osten sowie über mehr als 17.500 Mitarbeiter weltweit. Seit 2000 hat PRA an ungefähr 4.000 klinischen Studien weltweit teilgenommen. Zusätzlich hat PRA an Zulassungs- oder unterstützenden Studien teilgenommen, die zur behördlichen Zulassung durch die US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA oder zur internationalen Zulassung von mehr als 95 Arzneimitteln geführt hat. Um mehr über PRA zu erfahren, besuchen Sie bitte www.prahs.com .

Über Deep Lens

Deep Lens ist ein Softwareunternehmen, das sich auf einen bahnbrechenden Ansatz zur schnelleren Rekrutierung der am besten geeigneten Krebspatienten für klinische Studien konzentriert. Durch die Identifizierung von Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose und die Kombination von Labor-, EMR- und Genomdaten bietet VIPER, die integrierte Cloud-Plattform von Deep Lens, den Behandlungsteams Transparenz und Arbeitsabläufe, um die Rekrutierung zu beschleunigen und die Zeitpläne für Studien zu verkürzen, um bahnbrechende Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Deep Lens wächst mit Sponsoren, Anbietern und strategischen Partnern und stellt den Status Quo in Frage, damit Patienten die Therapien erhalten, die sie wollen und verdienen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.deeplens.ai .