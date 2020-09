Wochenrückblick KW 38: Beruhigungspille für die Märkte, Grenke kommt nicht zur Ruhe

Auch in dieser Woche wurde es nichts mit einem neuen Allzeithoch im DAX. Erfreulich ist jedoch der Umstand, dass sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer die gesamte Woche oberhalb der psychologisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke halten konnte. Zudem haben die Gewinnmitnahmen im US-Technologiesektor abgenommen. Auch die anhaltend lockere Geldpolitik der Fed dürfte Marktteilnehmer beruhigen.

Deutschland

MorphoSys konnte eine wichtige Erfolgsmeldung bekanntgeben: Der MDAX- und Tec-DAX-Konzern hat es geschafft, einen neuen Antikörper für die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren in die Phase-1-Studie überzuführen. Mehr dazu hier.

Mit einer Zahlung von umgerechnet über 1,9 Mrd. Euro will Daimler in den USA den Streit mit Behörden und Kunden um angebliche Verstöße gegen Abgasregeln beilegen. Der entsprechende Vergleich wurde am Montag eingereicht und dürfte in Kürze bewilligt werden. Für Daimler bedeutet das jetzt Planungssicherheit. Mehr dazu hier.

Den vollständigen Artikel lesen ...