Der chinesische Technologieriese Baidu (WKN:A0F5DE) befindet sich laut Reuters in Gesprächen mit interessierten Parteien, um in den nächsten drei Jahren bis zu 2 Milliarden US-Dollar in ein Biotech-Start-up zu investieren. Das Unternehmen hat die Idee in den vergangenen sechs Monaten entwickelt, und CEO Robin Li überwacht die Entwicklung persönlich. Das Start-up, dessen Name noch nicht genannt wurde, wird Berichten zufolge Baidus Werkzeuge der künstlichen Intelligenz (KI) nutzen, um neue Medikamente ...

