Erneuerbare Energien sind nach wie vor en vogue. Trotz des Rückgangs wegen der Coronakrise sind die Auftragsbücher der Turbinenbauer weiter voll. Das kommt an der Börse gut an. Vor allem beim Weltmarktführer Vestas greifen die Anleger beherzt zu - die Dänen stellen den deutschen Wettbewerber Nordex in den Schatten.Seit dem Corona-Tief im März hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Zwar ist auch Vestas wegen der Pandemie in die roten Zahlen gerutscht. Doch im Gegensatz zu Nordex hat der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...