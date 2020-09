Die Aktie von TUI (WKN: TUAG00) kämpft im Moment an vielen Fronten. Durch die COVID-19-Epidemie ist das aktuelle Geschäftsjahr alles andere als erfolgreich. Im eigentlich florierenden Frühjahrs- und Sommerquartal brach der Umsatz zuletzt in der Spitze um 98 % weg. Das zeigt, wie ernst die Lage bei dem Reiseunternehmen ist. Erschwerend hinzu kommt, dass jetzt in der Spätsaison einige warme Reiseziele wegbrechen: Malaysia, Indonesien, Bali, Ägypten und Tunesien haben die Einschränkungen für Reisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...