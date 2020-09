19.09.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Osram hob diese Woche seine Guidance für das Geschäftsjahr 2020 (per 30.9.2020) an infolge einer stärkeren Erholung des Geschäfts über den Sommer - insbesondere im August. Auf Divisionsebene verbesserte sich die Lage vor allem im Bereich Opto Semiconductors und Automotive dank höherer Nachfrage in China und den USA. Osram erwartet nun ein geringeres Umsatzminus von 14% (zuvor: - 15% bis - 19%) und eine höhere bereinigte EBITDA-Marge von 8% (zuvor: ...

