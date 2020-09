Bitcoin, Öl und Silber: Was abseits der Aktienmärkte so los ist…

Bitcoin

Die häufig starken Kursschwankungen haben die Krypto-Währungen bisher vor allem für Spekulanten attraktiv gemacht. Unter konservativen Anlegern gelten sie deshalb bis heute nicht als ernsthafte Alternativen zu klassischen Währungen. Das könnte sich bald ändern, denn im Frühherbst will die EU einen Vorschlag zur einheitlichen Regulierung von Krypto-Währungen vorlegen, wie aus einem entsprechenden Arbeitspapier der EU-Kommission hervorgeht. In diesem Arbeitspapier betonen die Autoren, dass die geplante Regulierung dem Schutz der Anleger dienen soll. Demnach habe die EU-Kommission registriert, dass EU-Verbraucher ungeeignete Produkte erwerben können und keinen Zugang zu adäquaten Informationen haben.

Da die Dokumente, die bei der Ausgabe von Krypto-Währungen bisweilen anhängen, nicht standardisiert sind, will die Kommission dezidierte Regelungen schaffen. Geplant ist, dass die Herausgeber digitaler Währungen verpflichtet werden, einen standardisierten Wertpapierprospekt zu veröffentlichen und eine Reihe anderer Auflagen wie die Einhaltung europäischer IT-Standards einzuhalten. Auch wenn es noch zwei bis drei Jahre dauern könnte, bis das entsprechende Gesetz in Kraft tritt, kann die Ankündigung der EU für Privatanleger als positives Signal gelten, da durch die geplanten Regularien die Krypto-Währungen ein seriöseres Image erhalten dürften. Das könnte auch beim Bitcoin für neue Kursfantasie sorgen.

Rohöl

Die Analysten des britischen Ölkonzerns BP kommen in ihrem alljährlichen Energy Outlook zu einem folgenreichen Schluss: Die weltweite Öl-Nachfrage könnte ihren Höhepunkt schon längst überschritten haben und der Öl-Boom ein jähes Ende finden. Laut dem BP-Chefökonom Spencer Dale gab es in der modernen Energiegeschichte noch nie einen absoluten Nachfragerückgang der fossilen Rohstoffe, das ändert sich Dale zufolge jetzt. Der ehemalige Chefvolkswirt der Bank of England erklärte bei der Vorstellung der Studie am Montag via Webcast, dass als das Zeitalter der Kohle zu Ende gegangen sei, habe das Zeitalter des Öls begonnen.

