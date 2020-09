Bonn/Berlin (ots) - (19. September 2020) Der Bundesvorsitzende der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale (JuLi), Jens Teutrine, hat große Erwartungen an den neuen Generalsekretär Volker Wissing formuliert. "Ich erwarte von Volker Wissing mutige Vorschläge, innovative Diskussionen und, dass er als Generalsekretär auch neue Themen setzt", sagte Teutrine im Interview bei phoenix im Rahmen des Bundesparteitages. Wissing habe bereits beim Thema Klimaschutz gezeigt, "dass wir uns als FDP nicht nur mit unseren Kernkompetenzthemen auseinandersetzen, sondern auch in den anderen Feldern unterwegs sind." Er sei sehr optimistisch, dass Wissing diese Erwartungen auch erfüllen werde.



Eigene Akzente wollen die JuLis etwa bei der Reform des Wahlrechts setzen. Das spiegelt sich auch in ihrem Parteitags-Antrag zur Absenkung des Wahlalters wider. "Wir sind für ein Wahlrecht ab 16 Jahren auf allen Ebenen, weil junge Menschen Verantwortung für die Zukunft übernehmen", so Teutrine. Dies sei ein Zeichen der "Generationengerechtigkeit". "Wir haben derzeit ein Wirrwarr beim Wahlrecht und das wollen wir beenden."



