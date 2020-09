GoldIst es die Ruhe vor dem Sturm? Dieses Eindrucks kann man sich beim Blick auf die Edelmetalle in der abgelaufenen Handelswoche nicht erwehren. Denn während die Aktienmärkte tendenziell leichter ins Wochenende gingen, konnten die Edelmetalle nur wenig davon profitieren.Der US-Dollar blieb auch in dieser Woche faktisch unverändert gegen den Euro, weshalb von der Währungsseite erneut wenig Impulse für die Edelmetalle ausgingen.Gold konnte wie bereits in der Vorwoche leicht zulegen und schloss um 0,52 % höher. Ein Blick auf den Goldpreis-Chart zeigt, dass dieser am Donnerstag auch per Schlusskurs seine mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten hat, was auch der Freitagsschlusskurs nicht änderte. Damit hat der Goldpreis auch auf Wochenbasis diese Trendlinie gebrochen, was zu erhöhter Vorsicht mahnt, worauf wir zuletzt in der Vorwoche hingewiesen haben.

