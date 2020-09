Zu den Produzentenaktien, die in der aktuellen Gemengelage am Ölmarkt besonders leiden, zählt offenkundig Marathon Oil. Der Aktie gelang es in den letzten Wochen (und Monaten) nicht, positive Akzente auf der Oberseite zu setzen. Stattdessen nahm der Verkaufsdruck stetig zu und führte zuletzt zu einem deutlichen Kursrückgang. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 27.08. hat sich die Verfassung ...

