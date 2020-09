Ein Bundesgericht in Washington soll den am Sonntag bevorstehenden App-Store-Rauswurf Tiktoks verhindern. Bytedance und Tiktok hatten noch am Freitag Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt. Am Freitagnachmittag hatte das US-Wirtschaftsministerium eine Verfügung erlassen, die bestimmt, dass Tiktok ab kommenden Sonntag nicht mehr in den USA als Download angeboten werden darf. Damit kann zwar vorerst jeder, der die App noch bis Samstag installiert, Tiktok weiterhin benutzen. Neue Nutzer wird es aber ab Sonntag nicht mehr geben. Tiktok reicht Beschwerde ein Noch am gleichen Abend haben...

