* Großes Abwärtspotenzial in der Frühphase einer Wirtschaftskrise* Achtung: Fed-Bilanzsumme steigt nicht mehr* Spekulative Exzesse an den Optionsmärkten* Langfristige Hausse des Edelmetallsektors* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Patentverwertung durch eine Universität

an der völlig überhitzten und absurd überbewerteten US-Börse hat ein mehr als überfälliger Abwärtstrend begonnen. Aufgrund der starken Warnsignale, die von einer Vielzahl verschiedener Indikatoren in den vergangenen Wochen gegeben wurden, haben Sie es hier wahrscheinlich mit einer sehr bedeutenden Trendwende zu tun.



Das gilt umso mehr, da ein Großteil der jüngsten Kursgewinne lediglich auf einer Handvoll Aktien beruhte, die aufgrund ihrer hohen Marktkapitalisierung einen sehr großen Einfluss auf die populären US-Indizes haben, allen voran auf den NASDAQ 100. Die Spekulationsblase bei diesen Indexschwergewichten hat vermutlich ihren Zenit überschritten.

