Finanzkonzerne haben's schwer…

Massive Vorwürfe

Grenke (WKN: A161N3 / ISIN: DE000A161N30) galt lange Zeit als spießiger Leasinganbieter für den Mittelstand. Über die Jahre ist das Unternehmen stark gewachsen, hat Zukäufe im Ausland getätigt und ist inzwischen im MDAX beheimatet. Die Ähnlichkeiten mit Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) liegen auf der Hand. Bleibt die Frage, was an dem Bericht von Viceroy Research wirklich Wahrheit und was Dichtung ist. Aussagen von Grenke brauchten fast einen Tag und liefen auf ein Dementi hinaus - aber ob das reicht? Grenke will noch mehr Aufklärung leisten. Wir werden sehen, wie diese ausschaut. Undurchsichtige Unternehmensstrukturen sind jedenfalls nicht unbedingt eine deutsche Spezialität. Und nicht alles was dubios aussieht, ist es am Ende auch. Dennoch sollte man vorsichtig sein. Der hinter Viceroy stehende Fraser Perring war bereits bei Wirecard und Steinhoff (WKN: A14XB9 / ISIN: NL0011375019) aktiv - in beiden Fällen war am Ende tatsächlich etwas faul. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Drama weiter entwickelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...