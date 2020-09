Chipotle Mexican Grill (WKN: A0ESP5) ist seit dem Börsengang im Jahr 2006 eine der am besten performenden Aktien im Restaurantbereich. Die Aktien der Burrito-Kette haben seit ihrem Debüt eine Rendite von fast 3.000 % erzielt und die Aktie ist seit Jahresbeginn um 54 % gestiegen. Selbst in der Pandemie konnte man Marktanteile gewinnen. Tatsächlich kehrte das Unternehmen im Juni zum Umsatzwachstum zurück, wobei der um 2 % stieg. In den ersten drei Juliwochen legte man sogar 6,4 % beim Umsatz zu. Chipotle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...