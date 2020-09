DJ VW-Chef Diess: Schärfere CO2-Vorgaben führen zu mehr Jobverlusten

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen-Chef Herbert Diess fürchtet zusätzliche Insolvenzen und Arbeitsplatzverluste in der Autoindustrie, wenn die EU-Kommission die CO2-Vorgaben für die Autobauer verschärfen sollte. "Eine schnellere Transformation bedeutet auch, dass mehr Arbeitsplätze und ganze Firmen in bestimmten Bereichen unter Druck geraten oder verloren gehen", sagte Diess der Welt am Sonntag. In anderen Bereichen würden dafür neue entstehen. "Wenn wir als Gesellschaft bereit sind zu akzeptieren, dass die Transformation zu einer CO2-neutalen Mobilität schneller ablaufen soll, wäre das für Volkswagen zu schaffen", sagte der Vorstandschef. "Ob es für die gesamte Branche machbar wäre, muss man diskutieren - mit den Zulieferern und der Politik."

Diess mahnte an, dass die Transformation nur dann gelingen werde, wenn die Politik die richtigen Vorgaben mache. "Wenn man den Wandel schneller erreichen möchte, braucht man dafür auch die richtigen Rahmenbedingungen", sagte er. "So lange der Dieselpreis bei nur einem Euro pro Liter auf einem langjährigen Tiefpunkt liegt, wird das schwierig." Diess' Vorgänger Matthias Müller hatte 2017 schon einmal eine Abschaffung des Steuervorteils für Dieselkraftstoff ins Spiel gebracht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2020 06:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.