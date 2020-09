DJ EU/Timmermans fordert mehr Klima-Engagement der Autoindustrie

FRANKFURT (Dow Jones)--Der geschäftsführende Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, fordert die europäische Autoindustrie auf, sich stärker im Kampf gegen Klimawandel zu engagieren. "Natürlich verlangen wir viel von der Autoindustrie. Ich will aber auch nichts schönreden: Die Autoindustrie hält derzeit noch nicht mal die Klima-Grenzwerte für das Jahr 2020 ein", sagte Timmermans dem Magazin Spiegel. "Aber ich glaube auch, dass Mobilität ohne Emissionen eine große Zukunft hat."

Ein Verbot oder Auslaufdatum für den Verbrennungsmotor plane die EU-Kommission indes nicht, so Timmermans, der in Ursula von der Leyens Team für den Klimaschutz zuständig ist. "Die EU-Kommission hat solche Pläne nicht. Die Kommission ist technologieneutral: Wenn die deutsche Autoindustrie Pkws mit Verbrennungsmotoren bauen kann, die keine Emission ausstoßen, haben wir kein Problem", sagt Timmermans und fügte an, derzeit "scheint mir das aber am besten mit Elektroautos zu gelingen, vielleicht, für eine Übergangszeit, auch mit Hybrid-Autos."

