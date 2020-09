Allein 786 IS-Dschihadisten konnten durch türkischen Beschuss 2019 aus dem Lager Ain Issa in Nordsyrien entkommen. Die Lager in Nordsyrien mit IS-Gefangenen sind seit längerer Zeit instabil. Es gab zuvor schon wenige Wachposten, seit der Militäroffensive der Türkei in Nordost-Syrien noch weniger. Die Türkei destabilisierte dadurch die Gefangenenhaltung ...

