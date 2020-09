DJ US-Präsident Trump segnet Tiktok-Deal mit Oracle und Walmart ab

WASHINGTON (Dow Jones)--In den Vereinigten Staaten zeichnet sich im Streit um das US-Geschäft der chinesischen Video-Plattform Tiktok eine Lösung ab. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende im Grundsatz einer Vereinbarung zugestimmt, bei dem Tiktok mit Oracle und Walmart, dem weltgrößten Einzelhändler, eine Partnerschaft eingehen will. Das US-Geschäft soll dann als Tiktok Global fortgeführt werden.

"Ich habe dem Deal meinen Segen gegeben. Wenn sie es schaffen, ist das in Ordnung, wenn nicht, ist das auch in Ordnung", sagte Trump am Samstag vor Reportern im Weißen Haus. Im Anschluss verschob das US-Handelsministerium die für Sonntag geplante Sperre der Tiktok-App einstweilen um eine Woche. Tiktok hatte dagegen am Freitagabend noch bei einem Gericht in Washington Klage eingereicht.

In trockenen Tüchern ist der Deal mit Oracle und Walmart allerdings noch nicht, denn die Verhandlungen gehen weiter. Denn auch die chinesische Regierung redet bei den Verhandlungen mit und muss zustimmen.

Der US-Konzern Oracle erklärte, er werde eine 12,5-prozentige Beteiligung an dem neuen Unternehmen halten und einen "sicheren Cloud-Service" für Daten auf der beliebten App bereitstellen. Von Walmart hieß es, man habe sich bereit erklärt 7,5 Prozent von Tiktok Global zu übernehmen und sich um den Bereich E-Commerce, Fulfillment, Zahlungen und andere Dienstleistungen für das neue Unternehmen zu kümmern.

Bytedance soll 80 Prozent an neuer Tiktok Global halten

Der derzeitige Eigentümer von Tiktok, die in Peking ansässige Bytedance Ltd, würde nach Aussage von informierten Personen etwa 80 Prozent der Anteile an dem Unternehmen behalten. Weil Bytedance jedoch zu etwa 40 Prozent im Besitz von US-Investoren sei, könnte das neue Unternehmen mit Kapitalbeteiligungen von Oracle und Walmart als mehrheitlich in US-amerikanischem Besitz bezeichnet werden, sagten die Informanten weiter. "Wir sind hundertprozentig davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, eine hochsichere Umgebung für Tiktok zu schaffen und den Datenschutz für die amerikanischen Benutzer sowie die weltweiten Nutzer zu gewährleisten", sagte Oracle-Chefin Safra Catz.

Walmart erklärte, sein CEO Doug McMillon soll einer von fünf Vorstandsmitgliedern des neu gegründeten Unternehmens werden. "Darüber hinaus würden wir auf einen Börsengang des Unternehmens in den Vereinigten Staaten innerhalb des nächsten Jahres hinarbeiten", so Walmart und fügte an, diese Partnerschaft werde Walmart eine wichtige Möglichkeit bieten, die Reichweite zu erweitern. Eine Sprecherin von Tiktok sagte, die Nutzer sollten noch für viele weitere Jahre die Plattform nutzen können.

US-Präsident Donald Trump sagte weiter, im Rahmen der Vereinbarung dürften 25.000 Arbeitsplätzen entstehen, hauptsächlich in Texas. Er betonte, dass das neue Unternehmen weiterhin Tiktok heißen werde und "nichts mit China zu tun haben wird". Laut Trump planen Oracle und Walmart einen 5-Milliarden-Dollar-Fonds für die Ausbildung junger US-Amerikaner einzurichten. Weitere Einzelheiten nannte er in der Sache nicht.

Trump unterzeichnete Mitte August ein Dekret, das auf ein Verbot von Tiktok in den USA hinauslief, sollte bis zum 20. September keine Vereinbarung über einen Verkauf des US-Zweigs der Plattform erzielt worden sein. Der US-Präsident begründete sein Vorgehen mit einer angeblichen Gefährdung der nationalen Sicherheit durch Bytedance und Tiktok. Demnach könnten mit Hilfe der App Bewegungsprofile von Bundesbeamten erstellt und Firmen ausspioniert werden. Bytedance und Tiktok bestreiten, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben.

Tiktok war 2017 durch die Zusammenlegung mit der Mitsing-App Musical.ly entstanden, die mit einer Lippensynchronisierungsfunktion für selbstgedrehte Videos erfolgreich geworden war. Die Tiktok-Nutzer können 15 bis 60 Sekunden lange Videos erstellen: In den Clips wird getanzt, auch enthalten sie Parodien, Sketche und viele Schönheitstipps. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ermittelt die vor allem bei jungen Leuten populäre App Vorlieben der Nutzer und schlägt ihnen immer weitere Videos vor.

