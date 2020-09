DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Vertrag/Rechtssache

Telefónica Deutschland Holding AG erfüllt bestehenden MBA MVNO Vertrag und Fusionskontrollauflagen



20.09.2020 / 16:54

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 20. September 2020 Telefónica Deutschland erfüllt bestehenden MBA MVNO Vertrag und Fusionskontrollauflagen Telefónica Deutschland beliefert 1&1 Drillisch auf Grundlage des zwischen den beiden Parteien vereinbarten kapazitätsbasierten MBA MVNO-Vertrags. Am 30. Dezember 2019 wurde dieser Vertrag auf Antrag von 1&1 Drillisch um einen Fünfjahreszeitraum beginnend am 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Telefónica Deutschland hat die ersten Monate der Verlängerungsperiode nach den für beide Seiten jederzeit transparenten Vertragsbedingungen abgerechnet; d.h. zu nicht erhöhten Stückpreisen gegenüber dem Benchmarkzeitraum. Einzelheiten des Mechanismus zur Preisfestsetzung wurden in den Verträgen zur Erlangung der Freigabe der E-Plus Übernahme festgelegt und von beiden Partien im Mai 2017 bestätigt. Wie bei dieser Art von kommerziellen Vereinbarungen üblich, haben beide Parteien strikte Vertraulichkeit über Einzelheiten des Vertrages vereinbart. 1&1 Drillisch hat auch während der Verlängerungsperiode das vertragliche Recht, Preisüberprüfungen (Price Reviews) anzustrengen, um wettbewerbsfähige Preise sicherzustellen. Im Hinblick auf Price Review 1 hat der beauftragte unabhängige Experte am 19. Dezember 2019 die MBA MVNO Preise von Telefónica Deutschland vollumfänglich bestätigt. Bei den anderen laufenden Price Reviews kooperiert Telefónica Deutschland ebenfalls vertragsgemäß. Zwei Price Reviews wurden von 1&1 Drillisch im April 2020 zurückgezogen. Unabhängig von den Price Reviews und dem regulären Rechnungslegungsprozess für die erbrachten Leistungen verhandelt Telefónica Deutschland mit 1&1 Drillisch im Rahmen der sogenannten MNO Auflage über einen National Roaming-Vertrag. Im Verlauf der Verhandlungen hat Telefónica Deutschland wettbewerbsfähige und angemessene Angebote für das National Roaming unterbreitet. Telefónica Deutschland weist jegliche Behauptungen und Andeutungen von 1&1 Drillisch, Telefónica Deutschland würde ihre Verpflichtungen gegenüber 1&1 Drillisch verletzen, entschieden zurück und behält sich rechtliche Schritte vor. Telefónica Deutschland bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und den mittelfristigen Ausblick bei fortwährender Beobachtung und Analyse der COVID-19 Entwicklung. Weitere Informationen:

Telefónica Deutschland

Investor Relations

Georg-Brauchle-Ring 50

D-80992 Munich

t +49 (0)89 2442-1010

f +49 (0)89 2442-2000

e ir-deutschland@telefonica.com

20.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de