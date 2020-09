Nach Tiktok ist mit Wechat ein weiterer chinesischer Dienst einem Verbot in den USA entgangen - zumindest vorübergehend. Per einstweiliger Verfügung hat ein Gericht Trumps Dekret gekippt. Wie Tiktok hat jetzt auch Wechat einen Rauswurf aus den US-amerikanischen App-Stores kurz vor dessen Vollzug abwenden können. Wäre das Verbotsdekret von US-Präsident Donald Trump in Kraft getreten, hätte die Messaging-App des chinesischen Tencent-Konzerns in der Nacht von Sonntag auf Montag aus den gängigen Downloadshops verschwinden müssen. Am Sonntagmorgen kippte die kalifornische Richterin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...