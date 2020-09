Einer Studie nach sollen sogenannte Plugin-Hybridautos viel mehr CO2-Emissionen verursachen als von Herstellern angegeben. Selbst im E-Modus springt demnach der Verbrennungsmotor an. In Großbritannien soll bis 2035 der Verkauf von Autos mit Diesel- und Benzinmotoren verboten werden. Betroffen wären von dem Verbot auch sogenannte Plugin-Hybridautos, also Fahrzeuge, die von einem Elektromotor angetrieben werden. Die dafür notwendige Batterie wird dabei entweder an der Steckdose oder über einen integrierten Benzin- oder Dieselmotor aufgeladen. Eine Studie der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...