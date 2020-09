Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai Electric präsentierte auf der Expo Ausstellungen zu Smart City, Smart Energy, Intelligent Manufacturing und Intelligent TransportationShanghai Electric hat auf der 22. China International Industrial Expo (die "Shanghai Industrial Fair"), die vom 15. bis 19. September im Shanghai National Convention and Exhibition Center stattfand, einen starken Eindruck hinterlassen. Das Unternehmen präsentierte Ausstellungen zu Smart City, Smart Energy, Intelligent Manufacturing und Intelligent Transportation im Einklang mit dem Messethema "Intelligenz, Zusammenschaltung - Neue Entwicklung der befähigenden Industrie."In diesem Jahr hat die Shanghai Industry Expo einen neuen Ausstellungsmodus mit "Offline als Schwerpunkt und Online als Ergänzung" eingeführt. Die Exponate umfassten neun verschiedene Ausstellungsbereiche, darunter CNC-Werkzeugmaschinen und Metallverarbeitung, industrielle Automatisierung, Energieeinsparung und industrielle Unterstützung sowie eine neue Generation von Informationstechnologie und Anwendungen.Yuanyi, der Vizepräsident der Shanghai Electric Power Generation Group, sagte: "Wir stellen uns auf eine stärker digitalisierte und intelligentere Zukunft ein. Heute ist der dritte World Clean Up Day, und die Welt ruft nach intelligenten Lösungen zur Bewältigung der Umweltprobleme. Wir sind stolz darauf, intelligente Energielösungen (https://en.prnasia.com/releases/apac/shanghai-electric-half-year-report-shows-huge-growth-in-demand-for-renewable-energy-291126.shtml) zusammen mit anderen intelligenten Lösungen auf die Expo zu bringen, da Shanghai Electric schon immer bestrebt war, intelligente Lösungen für eine zukünftige intelligente Welt zu erforschen."Smarte Lösungen von Shanghai Electric- Smarty City-Shanghai Electric präsentierte seine umfassende industrielle Kette und die dazugehörige Software-Plattform, darunter das Laden von Fahrzeugen mit neuer Energie, intelligente Aufzüge, Abfallentsorgung und andere Lösungen, die den Weg in eine intelligente Zukunft ebnen. Das Unternehmen stellte auf der Messe einen Roboter mit vollautomatischem Ladevorgang für neue Energiefahrzeuge mit dem Codenamen C-POD aus. Dieses Produkt kann die Position der Ladeöffnung des Elektrofahrzeugs durch ein optisches Modul erkennen und die Ladepistole in die Ladeöffnung führen, so dass der gesamte Prozess unbemannt abläuft.- Smart Energy-Shanghai Electric hat eine umfassende Energielösung entwickelt, die Photothermie, Photovoltaik, Windkraft, Energiespeicherung, intelligente Turbinen, intelligentes Energiemanagement und Energiequalitätsmanagement miteinander verbindet. Shanghai Electric hat erfolgreich das Projekt Sanxing smart microgrid im Dorf Xin'an entwickelt, das das Dorf in eine CO2-freie Gemeinde verwandelt, indem es das unabhängig entwickelte umfassende Managementsystem für die Stromqualität und die fortschrittliche Technologie der Blindleistungskompensation anwendet, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung und den bestmöglichen Betrieb des Microgrids zu gewährleisten.- Intelligent Manufacturing-Shanghai Electric präsentierte auf der Expo seine Forschungen auf dem Gebiet der digitalen Transformation und hat seine große Erfahrung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz genutzt, um Anwendungslösungen für die Industrie in den Bereichen Windkraft, Umweltschutz, Wärmekraft, Aufzüge und anderen Branchen zu entwickeln. Auf der Weltkonferenz für Künstliche Intelligenz 2020 erregte das Unternehmen Aufmerksamkeit für seine Innovationen und seine Rolle bei der "digitalen Transformation". Das Unternehmen gewann auch die weltweit erste Medaille für industrielle Intelligenz, den "Zhanlu Award" (https://en.prnasia.com/releases/apac/shanghai-electric-s-seunicloud-platform-wins-world-s-first-industrial-intelligence-award-at-waic-2020-285743.shtml), und baute die digitale Lösungsplattform SEunicloud (https://en.prnasia.com/releases/apac/shanghai-electric-accelerates-industrial-digitalization-with-upgrades-to-seunicloud-281451.shtml)auf, um Unternehmen bei der schnellen und kosteneffizienten Realisierung innovativer industrieller Internetanwendungen zu unterstützen und den Grad der Digitalisierung und der Unternehmensintelligenz zu verbessern..- Intelligent Transportation-Shanghai Electric und Shanghai ShenTong Metro haben gemeinsam die Einsatzmöglichkeiten von 5G bei der Steuerung von Schienenverkehrszügen, der Videoüberwachung und dem intelligenten Betrieb untersucht. Die Unternehmen erörterten auch, wie die Optimierung und Entwicklung eines auf der Straße implantierten Magnetbahnsystems und die Durchführbarkeitsprüfung in der realen Umgebung durchgeführt werden können, während gleichzeitig neue Lösungen für den städtischen Schienentransport im 5G-Zeitalter entdeckt werden und das Intelligente Digitale Eisenbahn-Transitsystem (iDRT) durch den Einsatz virtueller elektronischer Eisenbahntechnologie zum Rückgrat der Zukunft des modernen Verkehrs gemacht wird. www.shanghai-electric.com (http://www.shanghai-electric.com/)Video: https://mma.prnewswire.com/media/1277295/CIIF.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpgPressekontakt:Shen Jin+86(21)23196217E-Mail: shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/4711792