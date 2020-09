Freiburg (ots) - Dass die Tour de France 2020 besonders werden würde, war schon vor dem ersten Teilstück klar: wegen der Corona-Pandemie. Dass die Große Schleife nun in vollem Umfang stattgefunden hat, grenzt indes an ein Wunder. Die Tour in einem Land mit steigenden Corona-Infektionszahlen auszurichten, war ein großes Risiko. Die Tour hat eines aber noch mal eindrücklich gezeigt: Je kommerzialisierter der Spitzensport ist, je weiter er sich von den Zuschauern entfernt (räumlich und finanziell), desto größer sind die Chancen, dass er während einer Pandemie stattfinden kann. Dass die Frankreich-Rundfahrt dann auch noch sportlich ein überraschendes Ende nahm, passt ins Bild. Wenn ein 21-Jähriger im Bergzeitfahren strampelt wie ein junger Gott, dann sind Gedanken an teuflische Schnellmacher erlaubt. http://mehr.bz/bof8588



