Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Ob klassisch durch den Filter, als Cappuccino oder als Espresso - Kaffee steht bei den Deutschen hoch im Kurs. Und das zu Recht, findet Petra Terdenge:Sprecherin: Kaffee ist für die meisten Menschen ein Genuss, ein Wachmacher, der uns durch den Tag begleitet. Früher hatte das Heißgetränk einen schlechten Ruf, doch das hat sich geändert, sagt Sonja Gibis von der Apotheken Umschau:O-Ton Sonja Gibis 22 sec."Kaffee hat in den vergangenen Jahren einen kompletten Image-Wandel durchgemacht. Dass er belebend wirkt, konzentrierter macht, das hätte man wohl schon früher nicht bestritten, deswegen trinkt man ihn ja. Darüber hinaus hat er aber eine Menge andere positive Effekte auf den Körper. Zum Beispiel auf Herz und Kreislauf, er verringert zudem die Beschwerden bei Asthma, beugt Leber-Erkrankungen vor, kann sogar das Leben verlängern."Sprecherin: Kaffee hat viele gute Eigenschaften. Wichtig ist, wie viel wir trinken und wie wir ihn trinken:O-Ton Sonja Gibis 25 sec."Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge ist Filterkaffee besonders gesund. Also Kaffee, der durch einen klassischen Papierfilter gelaufen ist und nicht etwa durch ein viel gröberes Sieb gepresst wurde. Der Grund ist, dass der Filter wohl bestimmte Stoffe zurückhält, so genannte Diterpene, die den Cholesterinspiegel erhöhen. Zur Trinkmenge: als gesundheitsfördernd gelten bis zu fünf Tassen pro Tag, das entspricht etwa 400 Milligramm Koffein."Sprecherin: Kaffee wirkt auch vorbeugend und kann vor Krankheiten schützen:O-Ton Sonja Gibis 16 sec."Zum Beispiel vor Typ-2-Diabetes: Jede Tasse pro Tag verringert das Risiko um etwa sieben Prozent. Zudem hilft Kaffee dem Geist offenbar auch langfristig auf die Sprünge. Drei bis fünf Tassen pro Tag senken das Risiko, eine Demenz zu entwickeln, im Schnitt um etwa zwei Drittel."Abmoderation: Schwangere sollten allerdings auf Kaffee verzichten oder zumindest nicht zu viel davon trinken, schreibt die Apotheken Umschau. Und wer Magenbeschwerden hat, greift am besten zur koffeinfreien Variante.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4711824