DJ TAGESVORSCHAU/21. September

=== 09:50 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow 10:30 DE/Bundesregierung, Sitzung des Coronakabinetts, Berlin 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, Telefonkonferenz zu Sustainable Finance, Berlin *** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September, Frankfurt 13:30 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, PK zum EU-Schienengipfel, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, EU- Binnenmarktkommissar Breton, Interims-Handelskommissar Dombrovskis, PK zum informellen Treffen der EU-Handelsminister, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, EU-Webinar zur Rolle von Steuern in der wirtschaftlichen Erholung, Berlin 18:00 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) beim Urban Institute, Washington 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundesbildungsministerin Karliczek, SPD-Vorsitzende Esken, Treffen mit Kultusministern der Länder zur Schulpolitik, Berlin - Märkte/Börsenfeiertag Japan - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videobotschaft zu Jubiläum der UN, Berlin - DE/Deutsche Post AG und Verdi, 3. Runde der Tarifverhandlungen (bis 22.9.) - IT/Abschluss Verfassungsreferendum in Italien (seit 20.9.) - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an Videokonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Europaparlaments-Präsident Sassoli zu EU-Wiederaufbauplan und -Finanzrahmen, Berlin === - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Shop Apotheke - Wacker Chemie + HERAUSNAHME - Aareal Bank - RTL SDAX + NEUAUFNAHME - Aareal Bank - Global Fashion Group - Medios - RTL - Secunet Security Networks + HERAUSNAHME - Atoss Software - Bertrandt - Shop Apotheke - Steinhoff - Wacker Chemie EURO-STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Vonovia - Adyen - Kone - Pernod Ricard - Prosus + HERAUSNAHME - Fresenius - BBVA - Orange - Societe Generale - Telefonica STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Adyen + HERAUSNAHME - Santander STOXX-600 + NEUAUFNAHME - ADO Properties - Varta - Stadler Rail - Nel - Inwit - Fresnillo - Soitec - Dino Polska - Beijer Ref AB - Londonmetric Property - JDE Peet S - Masmovil Ibercom - Softwareone Holding - Corbion - AF Poyry + HERAUSNAHME - Fraport - Hochtief - Tui - Christian Dior - Greggs - Loomis - Mapfre - Vistry Group - Great Portland Estates - Redrow - Easyjet - Neles - TGS-Nopec Geophysical - Micro Focus International - Old Mutual Swiss Market Index SMI + NEUAUFNAHME - Partners Group + HERAUSNAHME - Adecco ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

September 21, 2020 00:00 ET (04:00 GMT)

