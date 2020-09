Auch in der abgelaufenen Woche kam es an den internationalen Aktienmärkten zu Gewinnmitnahmen, wenn auch in weit moderaterem Ausmaß als noch in den 2 vorangegangen Wochen. Der MSCI World (Euro)-Index büßte - 0,25 % ein, womit seine Chartlage (s. unten) trotz der nur leichten Abschwächung jedoch erneut etwas kritischer geworden ist.Ebenso wiederholte sich auch das Branchenmuster der Marktkorrektur aus der Vorwoche in der letzten Woche dahingehend, dass sich defensive Wachstumswerte mit optisch überschaubaren KGV-Bewertungen in der letzten Woche erneut sehr stabil präsentierten bzw. im Sektor des Gesundheitswesens sogar weitere beträchtliche Wertsteigerungen verzeichneten, während (neben besonders konjunkturanfälligen Industrie- und Finanztiteln) vor allem klassische Technologie- und sonstige hoch dynamische Wachstumsaktien, insbesondere in den USA, weiterhin unter starkem Abgabedruck standen.

