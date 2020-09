In Baden-Württemberg ist die Kurzarbeit vor allem in der Industrie höher als im Bundesschnitt 58 Prozent der Firmen des Verarbeitenden Gewerbes haben sie dort im August gefahren, im Vergleich zu 53 Prozent im Durchschnitt des Bundesgebietes. Das geht aus einer Sonderauswertung des ifo-Instituts zu seiner Konjunkturumfrage hervor. Einige Branchen lagen in Baden-Württemberg deutlich über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...