> Peach Property Group AG plant Kapitalerhöhung mit einem Zielvolumen von CHF 200 Mio. durch Begebung einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe > Ein Fonds des global agierenden Investors Ares Management Corporation ("Ares"), eines führende globalen Managers alternativer Anlagen mit einem betreuten Vermögen von USD 165 Mrd., zeichnet CHF 150 Mio. der neuen Pflichtwandelanleihe und beteiligt sich mit einem Anteil von rund 30 Prozent an der Peach Property Group > Bestehende Aktionäre und neue Investoren können zu gleichen Bedingungen zeichnen > Pflichtwandelanleihe mit Kupon 2,5 Prozent p.a. wird spätestens am 30. Juni 2021 zu einem Wandlungspreis von CHF 42,50 je Aktie obligatorisch in Eigenkapital gewandelt > Ausserordentliche Generalversammlung soll genehmigtes Kapital von CHF 3,3 Mio. zur Schaffung notwendiger Aktien für die Kapitalerhöhung beschliessen > Klaus Schmitz, Managing Director bei Ares, soll für Ares neu in den Verwaltungsrat der Peach Property Group AG gewählt werden > Peach Property Group AG schlägt darüber hinaus der ausserordentlichen Generalversammlung vor, die Eintragungsrestriktionen für nicht-schweizerische Investoren aufzuheben und Peach Property Group für eine globale Investorenbasis zu öffnen > Verwaltungsrat und Geschäftsführung der Peach Property Group AG begrüssen das Investment von Ares und werden gemeinsam mit Ares die langfristige Wachstumsstrategie vorantreiben

Die Peach Property Group AG, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, plant ihre Kapitalbasis zur Finanzierung der kürzlich vermeldeten Portfolioankäufe in Deutschland zu stärken. Den Aktionären der Gesellschaft wird vorgeschlagen, das Eigenkapital von Peach Property Group durch die Begebung einer Pflichtwandelanleihe um rund CHF 200 Mio. zu erhöhen. Davon werden CHF 150 Mio. von Ares gezeichnet. Die Pflichtwandelanleihe wird zudem bestehenden Aktionären und neuen Investoren zu gleichen Konditionen wie Ares angeboten. Der Zinskupon beläuft sich auf 2,5 Prozent p.a. und der Wandlungspreis beträgt CHF 42,50 je Aktie. Die Pflichtwandelanleihe wird - sofern nicht zuvor freiwillig gewandelt - am 30. Juni 2021 in neue Namensaktien gewandelt. Die der Pflichtwandelanleihe zugrundeliegenden Aktien sollen aus genehmigtem und bedingtem Kapital stammen. Nach der Wandlung der Pflichtwandelanleihe wird Ares mit einem Anteil von rund 30 Prozent der grösste Einzelaktionär der Peach Property Group AG sein.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, Ares als neuen Ankeraktionär gewinnen zu können welcher weitreichende Erfahrungen im deutschen Wohnimmobiliensektor mitbringt. Zusätzlich zu den beiden angekündigten Ankäufen, wird die Kapitalerhöhung es uns ermöglichen, das Wachstum der Peach Property Group fortzusetzen, effizienter zu werden sowie weitere Synergien zu heben und so auch den NAV für unsere Aktionäre zu erhöhen. Sowohl unser CFO/COO Dr. Marcel Kucher als auch ich bleiben Peach langfristig verpflichtet."

"Wir sehen die Beteiligung an der Peach Property Group als hervorragende Möglichkeit, in eine der defensiveren Anlageklassen in Europa zu investieren und gleichzeitig vom attraktiven Wachstum der Peach Property Group zu profitieren", ergänzt John Ruane, Co-Head der Ares European Real Estate Group. "Mit über 20,000 Wohnungen zeichnet sich die Peach Property Group durch ein einzigartiges, kundenorientiertes Geschäftsmodell aus, welches Peach zu einem herausragenden Unternehmen auf dem deutschen Wohnungsmarkt macht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Management und auf das weitere Wachstum über die kommenden Jahre."

Um das notwendige Aktienkapital für die Ausgabe der Aktien als Basis der Pflichtwandelanleihe zu schaffen, beruft die Peach Property Group AG für den 12. Oktober 2020 eine ausserordentliche Generalversammlung ein. Zentraler Tagesordnungspunkt wird die Schaffung von neuem genehmigtem Kapital in der Höhe von nominal CHF 3,3 Mio. sein. Die Kapitalerhöhung wird begleitet von Kreditfazilitäten, die von einem internationalen Bankenkonsortium bereitgestellt werden und die es ermöglichen, die kürzlich gemeldeten Käufe von 10.250 Wohnungen in Deutschland vollständig zu finanzieren.

Auf der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung steht ferner die Wahl von Klaus Schmitz in den Verwaltungsrat der Peach Property Group AG, der in diesem Zuge von derzeit vier auf fünf Mitglieder erweitert werden soll. Schmitz ist Managing Director der Ares Real Estate Group und spezialisiert auf Eigenkapital-Finanzierungen im europäischen Immobiliensektor. Er hält einen B.Sc. der London School of Economics in Wirtschaft und Philosophie sowie einen M.B.A. der Harvard Business School.

Schliesslich schlägt die Peach Property Group AG eine partielle Änderung ihrer Statuten vor, um die Eintragungsrestriktionen für nicht-schweizerische Investoren (Personen im Ausland im Sinne des BewG) aufzuheben. Damit können in Zukunft auch ausländische Investoren ohne Einschränkungen Aktionäre der Peach Property Group AG werden, was die Gruppe dem attraktiven internationalen Investorenmarkt öffnet.

Gestützt auf die geltenden Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 wird die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten. Die Aktienstimmen können ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden. Weitere Einzelheiten können der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung entnommen werden, die auch auf der Internetseite der Gesellschaft https://www.peachproperty.com/investoren/corporate-governance/ Unterpunkt Generalversammlung veröffentlicht wird.

Kontakte: Medien, Investoren und Analysten Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland edicto GmbH, Axel Mühlhaus +49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati sowie Kurt Hardt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://peachproperty.com.

Über Ares

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler Investmentmanager alternativer Anlagen, der integrierte Geschäftsbereiche in den Bereichen Kredite, Private Equity und Immobilien betreibt. Die Investmentgruppen von Ares Management arbeiten zusammen, um innovative Investmentlösungen und konsistente und attraktive Anlagerenditen für Fondsinvestoren über alle Marktzyklen hinweg zu erzielen. Die globale Plattform von Ares Management verwaltete zum 30. Juni 2020 ein Vermögen von rund USD 165 Mrd. mit rund 1.400 Mitarbeitern in Nordamerika, Europa, Asien und Australien, pro forma für die Übernahme von SSG Capital Holdings Limited, die am 1. Juli 2020 abgeschlossen wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter http://.aresmgmt.com.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in die Pflichtwandelanleihe dar. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes noch des Obligationenrechts dar.

Dr. Thomas Wolfensberger und Dr. Marcel Kucher
Tel.: +41 44 485 50 00
E-Mail: investors@peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

