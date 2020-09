DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

PANTAFLIX AG: Airbus Group setzt PANTAFLIX-Technologie zur globalen Ausrüstung der Connect-D-Plattform der Deutschen Bundeswehr ein



21.09.2020 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PANTAFLIX AG: Airbus Group setzt PANTAFLIX-Technologie zur globalen Ausrüstung der Connect-D-Plattform der Deutschen Bundeswehr ein München, 21. September 2020. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) hat einen weiteren namhaften Kunden für ihre Streamingplattform PANTAFLIX gewonnen. Der Luft- und Raumfahrt-Konzern Airbus setzt die Technologie für den Connect-D-Service für die Deutsche Bundeswehr ein. Mit Connect-D stellt Airbus der Bundeswehr eine Plattform für Kommunikation und Entertainment zur Verfügung. PANTAFLIX verantwortet hierfür die Technologie für das reichhaltige Film- und Serien-Streamingangebot. An insgesamt 15 Standorten auf drei Kontinenten haben Bundeswehr-Soldat*innen fortan die Möglichkeit, auf die Plattform zuzugreifen. Hierfür installiert PANTAFLIX sein VoD-System vor Ort an den jeweiligen Standorten sowie Schiffen und löst die Herausforderungen mit Blick auf Sicherheit und Konnektivität. Dieses anspruchsvolle Projekt unterstreicht erneut die Kompetenz von PANTAFLIX, spezifische Anforderungen der Kunden in Bezug auf Workflow, Sicherheit und technische Integration zu erfüllen. "Die Beauftragung und Zusammenarbeit mit Airbus und der Deutschen Bundeswehr macht uns sehr stolz. Connect-D ist eine großartige Plattform, zu der wir mit PANTAFLIX einen essenziellen Beitrag leisten dürfen. Gleichzeitig freuen wir uns, mit unserer Plattform-Technologie unseren Soldat*innen Video-Entertainment bereitstellen zu können", sagt Rainer Knebel, CTO der PANTAFLIX AG. Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. PANTAFLIX Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de PANTAFLIX Media Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Jens Jüttner

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: jj@crossalliance.de

Website: crossalliance.de

21.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de