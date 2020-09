Zwischen Anfang Mai und Ende August herrschte beim Währungspaar Euro zum japanischen Yen eine klare Aufwärtsbewegung, innerhalb dessen ein mittelfristiger Abwärtstrend überwunden werden konnte und Kurspotenzial an die nächstgrößere Hürde aus Anfang 2019 bei 126,75 JPY freigesetzt hatte. Die letzten zwei Monate über war das Paar in einer Seitwärtsbewegung zwischen 124,40 und der Hürde von 126,75 JPY eingekeilt. Diese Schiebephase wurde jedoch am Ende der vergangenen Woche zur Unterseite verlassen und führte das Paar geradewegs unter den 50-Tage-Durchschnitt weiter abwärts. Dieser fungiert ab sofort als Widerstand, weitere Abschläge können unter der Annahme einer dreiwelligen Korrekturbewegung auf die vorausgegangenen Gewinne angenommen werden und eröffnen diesbezüglich verwertbare Handelsansätze.

Korrektur angelaufen

Der 50-Tage-Durchschnitt bei 124,35 JPY fungiert als Widerstand und liegt auf dem gleichen Niveau wie die untere Begrenzung der vorausgegangenen Schiebephase. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...