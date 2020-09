Europas größter Online-Modehändler hat einen neuen Plan, die Kunden noch enger an sich zu binden. Kunden in Deutschland und Spanien können ab Montag mit Kleidung, die ihnen nicht passt oder gefällt, Geld verdienen, indem sie sie an Zalando schicken. Der Service dürfte vor allem bei jungen Leuten gut angekommen.Zalando setzt damit ebenfalls auf den Trend, der Recommerce genannt wird. Das Unternehmen kümmert sich um Preisfindung, Fotos, Lieferung und darum, dass das Geld beim Kunden gutgeschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...