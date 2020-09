Die Aktie des Batterieherstellers Varta hat in den letzten Handelstagen einen Gang zurückgeschaltet. Nach der furiosen Rally der Vorwochen kommt diese Entwicklung nicht wirklich überraschend. Die Konsolidierung hat die Aktie jedoch mittlerweile an eine eminent wichtige Unterstützung geführt. Obacht ist daher allemal geboten! Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 28.08. hieß es unter anderem ...

