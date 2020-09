Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Ausschläge an den Aktienmärkten scheinen wieder größer zu werden. Das zeigt vor allem der Blick in die USA. Besonders beim Technologieindex Nasdaq sind die Bewegungen groß. Am Freitag ging es deutlich nach unten. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Apple, Amazon, Dollar General, John Deere, United Internet, Shop Apotheke, Zalando und Grenke. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.